Турция позитивно отреагирует на заявку Финляндии по НАТО, если...

31 янв. 14:28

Анкара рассмотрит отдельную от Стокгольма заявку Хельсинки по вступлению в альянс

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары "позитивно рассмотреть" заявку Финляндии по членству в НАТО, если данные процесс не будет идти параллельно со Швецией.

По его словам, сейчас альянс хочет видеть совместный процесс вступления выше указанных государств в организацию. Однако он подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "позитивно посмотрит" на заявку Хельсинки в случае принятия решения по отдельным заявкам.

Напомним, что процесс по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО начался в мае прошлого года. Заявку, помимо Турции, не одобрила Венгрия. Анкара добивается от скандинавских стран выдачи представителей запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана", однако недавно власти Турции заявили, что не планируют поддерживать Швецию после сожжения Корана у турецкого посольства датским националистом Расмусом Палуданом.