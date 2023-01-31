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Турция позитивно отреагирует на заявку Финляндии по НАТО, если...

Турция позитивно отреагирует на заявку Финляндии по НАТО, если...
Анкара рассмотрит отдельную от Стокгольма заявку Хельсинки по вступлению в альянс

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары "позитивно рассмотреть" заявку Финляндии по членству в НАТО, если данные процесс не будет идти параллельно со Швецией.

По его словам, сейчас альянс хочет видеть совместный процесс вступления выше указанных государств в организацию. Однако он подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "позитивно посмотрит" на заявку Хельсинки в случае принятия решения по отдельным заявкам.

Напомним, что процесс по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО начался в мае прошлого года. Заявку, помимо Турции, не одобрила Венгрия. Анкара добивается от скандинавских стран выдачи представителей запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана", однако недавно власти Турции заявили, что не планируют поддерживать Швецию после сожжения Корана у турецкого посольства датским националистом Расмусом Палуданом.

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