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Армения проиграла на европейском фронте 

Андрей Петров, специально для «Вестника Кавказа»
Армения проиграла на европейском фронте 
Жозеп Боррель сообщил властям Армении, что Евросоюз отказывается вводить санкции против Азербайджана в связи с положением дел на Лачинской дороге. ЕС признал ситуацию внутренним делом Азербайджана. 

Жирную точку в попытках Армении извлечь хоть какую-то выгоду из закрытия Лачинской дороги для нелегальных грузов сегодня поставил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Еврочиновник сообщил, что Брюссель негативно отреагировал на требования официального Еревана о введении каких-либо мер против Баку. 

Напомним, что у Лачинской дороги 51-й день продолжает мирная акция протеста азербайджанских экоактивистов против незаконной добычи полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворцев. Дорога находится под полным контролем РМК, и по ней ежедневно проезжают десятки машин, в том числе с гуманитарными грузами и пациентами, нуждающимися в неотложной помощи. 

Чего хотел Пашинян от ЕС 

Ереван все 50 дней старается представить акцию протеста, не препятствующую проезду транспорта, как блокаду карабахских сепаратистов, с помощью своих марионеток в Ханкенди создает видимость "гуманитарного кризиса" у местных армян и призывает всех международных игроков нанести какие-либо политические или экономические удары по Азербайджану. 

С одной стороны, команде премьер-министра Никола Пашиняна требуется возобновить ввоз оружия, мин и боевиков в Карабах, с другой стороны – вывезти оттуда награбленную золотую и медно-молибденовую руду, а с третьей стороны – не дать Азербайджану добиться еще одной победы, теперь на уровне гражданского общества, в деле защите территории республики от реваншистских планов властей Армении. 

С этой целью и Пашинян, и глава МИД Арарат Мирзоян, и спикер Ален Симонян, и многие другие армянские чиновники на всех площадках просят ввести против Азербайджана хоть какие-нибудь санкции. При этом никаких результатов на этом поприще им добиться до сих пор не удалось. Приглашенные европейские политики прямо в Ереване говорят, что Карабах – территория Азербайджана и судьба местных армян является внутренним азербайджанским делом, в ПАСЕ о том же самом говорят не только европейцы, но и представители США, а Россия, разумеется, и слышать ничего не хочет о давлении на своего союзника. 

Теперь же конфронтационная дипломатия Армении потерпела окончательное фиаско на европейском фронте. "Евросоюз не собирается вводить против Азербайджана какие бы то ни было санкции в связи с режимом работы Лачинской дороги", - объявил Жозеп Боррель. Причин у такого решения европейцев закрыть перед армянскими реваншистами дверь несколько. 

Почему ЕС отказал Пашиняну 

Во-первых, факты. Проезд каждой машины по Лачинской дороге фиксируется, и все, кто возьмет на себя труд самостоятельно изучить ситуацию у Ханкенди не только по армянским СМИ, увидит, что трасса работает, по ней возятся грузы и ездят люди. Карабахские армяне не заблокированы, у них по-прежнему есть возможность уезжать в Армению и возвращаться. Единственное, что мешает им это делать – запреты сепаратистских лидеров, а со стороны азербайджанских экоактивистов препятствий нет. 

Во-вторых, снова факты. Все понимают, что контроль над Лачинской дорогой осуществляют российские миротворцы. Соответственно, если что-то не едет по трассе в ту или иную сторону, значит, это что-то не пропустили представители РМК, а не азербайджанские экоактивисты. Требование ввести санкции против Баку вместо Москвы в таких условиях выглядит странно. Понятно, что Ереван не может просить о санкциях против Москвы, но от того логики в заключениях Никола Пашиняна больше не становится. 

В-третьих, интересы. Все, что на данный момент Армения может предложить Евросоюзу, Евросоюз уже получил: двухлетняя миссия наблюдателей ЕС, создающая фундамент для вторжения Запада на Южный Кавказ, уже согласована. Еревану нечего продавать Брюсселю, кроме своей лояльности и антироссийского курса. В то же время с Азербайджаном взаимовыгодное сотрудничество ЕС только нарастает, европейцам нужны азербайджанские углеводороды, тем более что для их доставки уже построена огромная инфраструктура "Южного газового коридора". Пользу из контактов с Баку Брюссель будет извлекать долгие годы. 

Куда ведет поражение Армении на европейском фронте 

Все три причины в сумме означают, что у Никола Пашиняна изначально не было шансов отыграть какую бы то ни было часть конфронтационного капитала в Европе. Ситуация совершенно ясная, не поддающаяся классическому ереванскому запутыванию, а желающих поддержать явную ложь Армении в Европе на сей раз не нашлось. Даже Франция ведет себя пассивно, поскольку, опять же, своего она в Армении добилась, получив разрешение через гражданскую миссию наблюдателей ЕС ввозить в республику оружие и военных. 

Таким образом, устами Жозепа Борреля Евросоюз де-факто высказался в поддержку закрытия сепаратистского проекта в Карабахе – никакого оружия у сепаратистов больше не будет, а значит, не будет и вооруженных провокаций. Армянским боевикам останется лишь покинуть зону временного размещения российских миротворцев под видом "мирного населения", по-настоящему мирные карабахские армяне станут гражданами Азербайджана, и тогда на всей территории АР наконец-то воцарится стабильность. Вот каких результатов способна добиться акция протеста гражданского общества.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, как Никол Пашинян случайно проговорился о подлинных мотивах создания "гуманитарного кризиса" у карабахских армян - таким образом Ереван пытается заставить их эмигрировать в Армению.

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