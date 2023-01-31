Турция решила не пускать Швецию и Финляндию в НАТО

31 янв. 14:04

Власти Турции отказались ратифицировать протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО.

Турецкий парламент не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Обе скандинавские страны подали заявку на вступление в НАТО в мае, документ прошел ратификацию в 28 из 30 стран альянса. Заявка пока не одобрена Венгрией и Турцией. При этом после серии акций по сожжению Корана, в том числе в Стокгольме у посольства Турции, в Анкаре заявили, что не собираются поддерживать Швецию на пути в альянс.

Кроме того, Чавушоглу добавил, что ратификация по-прежнему невозможна без выполнения шведской стороной обязательств перед Турцией.

Отметим, в понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в отношении Финляндии Анкара может принято другое решение, оно "шокирует" Швецию.