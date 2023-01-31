Рябков и Трейси встретились снова

31 янв. 13:47

Заместитель Лаврова и глава американского диппредставительства снова провели переговоры.

В Москве прошла встреча замглавы МИД Сергея Рябкова и недавно назначенного послом США Линн Трейси.

Темой беседы дипломатов были важные на текущий момент аспекты контроля над вооружениями.

Первая встреча с Рябковым

Накануне Трейси вручила Рябкову копии верительных грамот. Также состоялась беседа, в ходе которой замминистра привлек внимание посла к крупным отрицательным последствиям, в которые может вылиться контрпродуктивный курс США, направленный на конфронтацию.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва ожидает от Трейси выполнения законов, соблюдение норм и обычаев РФ и невмешательства во внутренние дела России.

Подготовка к российско-американским консультациям

Кроме того, накануне, еще до встречи с американским послом Рябков сообщил о подготовке к новым двусторонним консультациям. Их планируется посвятить нормализации работы диппредставительств, а также работе над устранением раздражителей.

Дипломат заявил о пользе, которую принесут такие консультации: по словам замминистра, на сегодня это единственная возможность сверить часы для России и Вашингтона.

Встреча Трейси с послом РФ в Вашингтоне

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", вскоре после назначения Трейси главой дипмиссии в Москве 22 декабря и незадолго до ее отъезда в Россию в столице США состоялась встреча дипломата с российским послом Анатолием Антоновым.

Детали этой беседы огласке не предавались.