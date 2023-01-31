Россияне продолжают болеть гриппом и коронавирусом

31 янв. 13:41

Заболеваемость гриппом в Россию за неделю выросла на 7%, коронавирусом – на 20%.

Все больше россиян заражаются гриппом и ОРВИ, за неделю число выявленных случаев оказалось на 7% больше, чем за предыдущие семь дней.

По данным Роспотребнадзора за неделю зарегистрированы 918 тыс случаев заболевания гриппом и ОРВИ, при этом большинство (67%) случаев приходится на грипп. В основном врачи диагностируют у пациентов вирус гриппа B, который часто приводит к пневмонии.

Также в России растет заболеваемость COVID-19, за неделю прирост инфицированных составил 20%. За минувшие сутки прирост больных коронавирусом в России составил 5 792 человека.

Ранее в Минздраве рассказали, какие запасы лекарств созданы в России.