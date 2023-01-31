Саакашвили переводят в реанимацию, он в критическом состоянии

Состояние Михаила Саакашвили ухудшилось - врачи отправляют его в реанимационное отделение.
Экс-президента Грузии, ныне осужденного Михаила Саакашвили переводят из обычного больничного отделения в реанимационное, об этом сообщает телеканал "Мтавари" со ссылкой на члена партии "Единое национальное движение" Георгия Чаладзе.
По словам политика, пациент находится в критическом состоянии и нуждается в реанимационных мероприятиях.
В самой клинике "Вивамед" пока не подтвердили это сообщение.
Напомнил, ранее сегодня на судебном заседании врач-эндокринолог заявила, что через несколько дней, а может и раньше, у Саакашвили может развиться полиорганная недостаточность, которая приведет к смерти политика.