Жертвами теракта в Пакистане стали десятки человек

31 янв. 13:07

Террористический акт в мечети в пакистанском Пешаваре унес жизни 88 человек, еще свыше 150 человек пострадали.

Как пишет Associated Press, спасателям понадобилось значительное время для поиска людей под завалами из-за обрушения потолка. Ответственность за взрыв уже взяла на себя организация "Техрик-и-Талибан Пакистан" (запрещена в РФ).

Мечеть в Пешаваре вмещает в себя порядка 250-300 человек, но в момент теракта на ее территории находилось около 400 человек.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о нападении на синагогу в Восточном Иерусалиме. В результате той атаки погибли как минимум пять человек.