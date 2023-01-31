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Таможенники стали чаще ловить оружейных контрабандистов на юге России

Таможенники стали чаще ловить оружейных контрабандистов на юге России
Попытки ввоза оружия на юг России участились на две трети.

Оружие пытались ввозить на 67% чаще на юг России в прошлом году (по сравнению с 2021 годом), сообщает Южное таможенное управление.

В ведомстве рассказали, что его сотрудники пресекли 162 случая контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатки и бомб. Годом ранее показатель составлял 97.

В управлении уточнили, что таможенники не допустили перевозку более 3 тыс единиц огнестрельного оружия , более тысячи патронов, полкило пороха, холодного оружия.

Наркотрафик

Кроме того, выросло и количество случаев перевозки наркотиков: оперативники ЮТУ зафиксировал 124 случая нелегальной перевозки через таможенную границу ЕАЭС сильнодействующих наркотиков, в 2021 году был выявлен 101 такой факт.

Контрабанда машин

Напомним, в декабре "Вестник Кавказа" сообщал о нелегальном канале ввоза машин из Абхазии в Россию.

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