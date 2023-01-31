Таможенники стали чаще ловить оружейных контрабандистов на юге России

31 янв. 13:10

Попытки ввоза оружия на юг России участились на две трети.

Оружие пытались ввозить на 67% чаще на юг России в прошлом году (по сравнению с 2021 годом), сообщает Южное таможенное управление.

В ведомстве рассказали, что его сотрудники пресекли 162 случая контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатки и бомб. Годом ранее показатель составлял 97.

В управлении уточнили, что таможенники не допустили перевозку более 3 тыс единиц огнестрельного оружия , более тысячи патронов, полкило пороха, холодного оружия.

Наркотрафик

Кроме того, выросло и количество случаев перевозки наркотиков: оперативники ЮТУ зафиксировал 124 случая нелегальной перевозки через таможенную границу ЕАЭС сильнодействующих наркотиков, в 2021 году был выявлен 101 такой факт.

Контрабанда машин

Напомним, в декабре "Вестник Кавказа" сообщал о нелегальном канале ввоза машин из Абхазии в Россию.