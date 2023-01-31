Пожилая женщина стала пациенткой из-за сбившей ее кареты скорой помощи

31 янв. 13:05

В ставропольском Лермонтове водитель скорой помощи, сдавая назад, сбил женщину, обходившую автомобиль сзади. Пенсионерка получила тяжелые травмы.

Водитель скорой помощи в Ставропольском крае накануне сбил пенсионерку, не заметив ее сзади машины.

Сдавая назад, во дворе дома водитель "скорой" не заметил женщину, оказавшуюся вне его поля зрения, и допустил наезд на нее. Лежащего на дороге человека он заметил, лишь завершив разворот, говорится в сообщении местного ГИБДД в Telegram.

69-летню женщину доставили в реанимацию с тяжелой травмой головы, каретой скорой помощи управлял 58-летний местный житель с 22-летним стажем вождения, передает РИА Новости.

Автомобиль не принадлежит парку медучреждений местного Минздрава, но краевые власти проведут тщательное расследование произошедшего, заверил министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Кисловодске произошло ДТП с участием реанимобиля скорой медицинской помощи, тогда в больницу города-курорта были госпитализированы два фельдшера из экипажа мобильной бригады медиков.