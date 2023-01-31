Поток туристов из России в Турцию вырос в 2022 году

31 янв. 13:03

По данным АТОР в Турции за год отдохнули 5,2 млн россиян.

За 2022 год турпоток из России в Турцию составил 5,2 млн человек, это на 11,5% больше, чем годом ранее, следует из данным министерства культуры и туризма Турции, сообщает АТОР.

Лидером по турпотоку в Турцию в 2022 году стала Германия, второе место занимает Россия. Выйти на первое место российским туристам помешал геополитический кризис и связанные с ним проблемы с авиаперевозками. В результате в 2022 году турецкие курорты посетили на 25,4% меньше отдыхающих из России, чем в допандемийном 2019 году.

При этом по турпотоку в Анаталью Россия по итогам года занимает первое место. Большинство (58%) туристов, отправляющихся на отдых в Турцию выбирают этот приморские регион.

Летом лоукостер «Победа» начнет летать из Москвы в Бодрум. Несмотря на то, что туроператоры ждут роста цен на туры, можно ожидать, что спрос на отдых в Турции продолжит расти.