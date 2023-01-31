Минводы проведут забег в честь столетия гражданской авиации России

31 янв. 12:47

Сотни человек пробегут по Минводам в честь юбилея гражданской авиации.

Столетие российской гражданской авиации отпразднуют в форме массового забега в Минеральных водах, его анонсировал глава Минвод Вячеслав Сергиенко.

Мероприятие назначено на 5 февраля, пишет ТАСС.

Дистанцию в три километра пробегут около 300 сотрудников аэропорта, ветеранов и просто местных жителей.

Сергиенко пояснил, что для всех участников приготовлены памятные медали. Тем, кто покажет лучшее время, вручат чемпионские кубки.

Чиновник добавил, что как бегунов, так и болельщиков накормят и напоят - для них приготовят специальные зоны с кашей, чаем и кофе. В программу праздника входит и концерт.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Сергиенко возглавил Минводы в июле минувшего года.