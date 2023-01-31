"Грузинская мечта": жаль, что Саакашвили управлял Грузией 9 лет

31 янв. 12:15

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили агентом извне.

По словам Кобахидзе, экс-лидер страны даже не знал, с какой целью его повезли в Грузию. "Саакашвили подтвердил, что на самом деле, проще говоря, он обычный агент", - цитирует его Sputnik Грузия.

Также председателя партии омрачило пребывание Саакашвили на посту президента Грузии. Он добавил, что страна никогда не должна видеть таких руководителей.

Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала бывшего главу государства "заключенным со сложным поведением".