Общественный транспорт трех донских городов заменят на электробусы

31 янв. 12:25

Уже в нынешнем году в трех городах Ростовской области на смену городским автобусам придут электробусы.

Донской регион уже в нынешнем 2023 году ждет радикальное обновление общественного транспорта – с такой просьбой к главе Минтранса России Виталию Савельеву обратился губернатор региона Василий Голубев.

Накануне он встретился в Москве с министром, и стороны подробно обсудили все вопросы поставки в регион электробусов и зарядных станций к ним, которые пройдут в скором времени. В первую очередь новый транспорт заменит старые автобусы на городских маршрутах в Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске, передает "АиФ-Ростов".

Также в беседе с Савельевым Голубев затронул тему строительства федеральных и региональных дорог, которые станут частью Ростовского транспортного кольца, и министр пообещал, что будет ходатайствовать о федеральной поддержке строительства заключительного участка этого масштабного объекта – "Западной хорды".

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что в Крыму в первом квартале текущего 2023 года примут программу внедрения электротранспорта на курортах полуострова.