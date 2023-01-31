Легендарную гостиницу "Приют 11" ждет вторая жизнь на Эльбрусе

31 янв. 12:05

Новое здание альпинистской гостиницы сохранит стиль оригинала, сгоревшего более 20 лет назад.

Обновленная гостиница для совершающих восхождения "Приют 11" на Эльбрусе будет отстроена в духе оригинального здания, погибшего в огне в 1998 году, рассказали в АО "Кавказ.РФ".

Уже подготовлены эскизы, теперь необходимо согласовать технические моменты.

Гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов уточнил, что речь не идет о полном копировании прежнего здания, планируется передать его самые важные черты и одновременно сделать его максимально удобным и безопасным для альпинистов и для спасателей.

Детали проекта и сроки

Здание в четыре этажа будет построено на высоте более 4 тыс м. На самом нижнем этаже будет разместится база спасателей, остальные три займут альпинисты - до 120 человек.

При создании эскизов разработчики пообщались с работниками курорта "Эльбрус" и восходителями, в чьей памяти запечатлелся исходный облик здания.

По словам заместителя Юмшанова Андрея Казака, проектно-сметная документация должна быть завершена в конце текущего года.

История

Напомним, "Приют 11" - один из самых старых на горе. С постройки в 1938 году и до уничтожившего его пожара он считался наиболее высокогорной гостиницей страны.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", подробные планы восстановить знаменитый приют озвучил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в конце прошлого года. По его словам, строительство будет вестись в 2024-2025 годах.