В школах Узбекистана откажутся от уроков музыки и физкультуры?

Информация о том, что из школьной программы будут исключены уроки музыки, рисования, воспитания, технологии, физкультуры и начальной военной подготовки не соответствует действительности, заявляет министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана.
Ранее слухи о том, что школьная программа претерпит значительные изменения, распространились в социальных сетях.
В министерстве объяснили, что в I и II четвертях 2020-2021 учебного года уроки по вышеперечисленным предметам были временно приостановлены из-за коронавируса. После стабилизации эпидемиологической обстановки все предметы снова стали преподаваться, никаких исключений из школьной программы не планируется.
В соседнем Казахстане в следующем учебном году школьникам впервые предстоит сдавать экзамены по казахскому языку, экзамены предстоят ученикам средних и старших классов.