В школах Узбекистана откажутся от уроков музыки и физкультуры?

31 янв. 11:53

Власти Узбекистана рассказали, планируется ли менять школьную программу в новом учебном году.

Информация о том, что из школьной программы будут исключены уроки музыки, рисования, воспитания, технологии, физкультуры и начальной военной подготовки не соответствует действительности, заявляет министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана.

Ранее слухи о том, что школьная программа претерпит значительные изменения, распространились в социальных сетях.

В министерстве объяснили, что в I и II четвертях 2020-2021 учебного года уроки по вышеперечисленным предметам были временно приостановлены из-за коронавируса. После стабилизации эпидемиологической обстановки все предметы снова стали преподаваться, никаких исключений из школьной программы не планируется.

В соседнем Казахстане в следующем учебном году школьникам впервые предстоит сдавать экзамены по казахскому языку, экзамены предстоят ученикам средних и старших классов.