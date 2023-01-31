Судебный иск Баку против Еревана будет рассмотрен сегодня

31 янв. 11:48

Слушания по иску Азербайджана против Армении пройдут в Международном суде ООН в 16:00 по бакинскому времени.

Общественные слушания по международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации примет Дворец мира в Гааге. Они будут проходить под председательством судьи Джоан Донохью.

Отмечается, что слушания будут посвящены обращению Баку от 3 января 2023 года о назначении временных мер в отношении Еревана.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Азербайджан подал в Суд основной иск против Армении на базе доказательств произвола в отношении азербайджанцев.