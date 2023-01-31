Суточный прирост больных коронавирусом в России составил 5 792 человека

31 янв. 11:32

В России отмечается небольшое снижение числа новых заболевших коонавирусом, однако в три раза выросло число госпитализированных с симптомами болезни.

За минувшие сутки в России прибавилось еще почти шесть тысяч случаев коронавируса, умерли от болезни 45 человек.

Лидирует по числу новых заболевших Москва – в столице 1 359 новых пациентов. Второе место удерживает Петербург – в городе на Неве 741 заболевший, в Московской области – лишь 97 новых инфицированных.

В Краснодарском крае – 44 заболевших, в Ставропольском крае - 16, в Крыму - 27, в Дагестане - 6, в Кабардино-Балкарии - 29, в Адыгее - 0, в Карачаево-Черкесии - 12, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии – 2 пациента.

Всего в России с начала пандемии отмечено 21 950 192 случаев заражения COVID-19.

Госпитализация за прошедшие сутки потребовалась 1 337 пациентам, тогда как днем ранее это число составляло всего 380 человек. Выздоровело за сутки 6 102 человека, с начала пандемии - 21 349 279 больных.

Напомним, сегодня Всемирная организация здравоохранения не решилась снять с коронавируса статус пандемии, хотя болезнь стала безопаснее, а ее лечение – предсказуемым и управляемым.