Сотрудники газозаправки попали в больницу после взрыва в Армении

Взрыв по не установленным пока причинам прогремел сегодня утром на газонаполнительной станции в Лорийской области, об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.
ЧП случилось на дороге Ванадзор-Степанаван в 09:17 по местному времени (08:17 мск). После взрыва начался пожар, его удалось потушить в 09:40 (08:40 мск).
Пострадавшие
В ведомстве пояснили, что травмы в результате ЧП получили три человека, их доставлены в медицинское учреждение.
Сайт shamshyan.com уточняет информацию о пострадавших: по его данным, это трое сотрудников заправки - мужчины 33, 58 и 83 лет.
Напомним, в августе взрыв в магазине пиротехники и последовавший за ним пожар в торговом центре "Сурмалу" в Ереване унесли жизни 16 человек, один числится пропавшим без вести, несколько десятков были ранены.