Сотрудники газозаправки попали в больницу после взрыва в Армении

31 янв. 11:28

ЧП случилось на АГЗС в Лорийской области.

Взрыв по не установленным пока причинам прогремел сегодня утром на газонаполнительной станции в Лорийской области, об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

ЧП случилось на дороге Ванадзор-Степанаван в 09:17 по местному времени (08:17 мск). После взрыва начался пожар, его удалось потушить в 09:40 (08:40 мск).

Пострадавшие

В ведомстве пояснили, что травмы в результате ЧП получили три человека, их доставлены в медицинское учреждение.

Сайт shamshyan.com уточняет информацию о пострадавших: по его данным, это трое сотрудников заправки - мужчины 33, 58 и 83 лет.

Напомним, в августе взрыв в магазине пиротехники и последовавший за ним пожар в торговом центре "Сурмалу" в Ереване унесли жизни 16 человек, один числится пропавшим без вести, несколько десятков были ранены.