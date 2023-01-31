Погоня за наживой вылилась в срок за экологию директору стройфирмы

31 янв. 11:11

Директор астраханской строительной фирмы получил реальный срок за загрязнение акватории Волги при попытке отправить в металлолом затонувшие корабли.

Приволжский районный суд Астраханской области зачитал приговор директору местной строительной фирмы, признав его виновным в загрязнении акватории и берега Волги.

Чиновник, зная, что на берегу реки лежат два заброшенных корабля, решил заработать на металле, подняв их и утилизировав. Операцию он развернул с размахом: предложил службе природопользования и охраны окружающей среды заключить с ним договор якобы для строительства стоянки для речных судов и даже предоставил всю документацию и "липовый" список кораблей, которые будут базироваться на стоянке, передает "Интерфакс".

Работы должны были пройти с соблюдением природоохранных норм, однако при подъеме, распиле и транспортировке плавсредств компания грубо нарушила обязательства, загрязнив реку, сняв почву на ее берегах и вырубив деревья.

Все это выявили сотрудники управлений Следственного комитета, ФСБ и МВД России по Астраханской области.

Суд признал главу фирмы виновным и назначил ему наказание - год и 8 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что ученые Института биологии южных морей им. Ковалевского, специалисты Морского гидрофизического института РАН и сотрудники индийского Университета Аннамалай разработали индикатор загрязнения Черного моря, главным датчиком которого могут стать зеленые водоросли.