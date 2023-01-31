Купить брендовые вещи б/у теперь можно с помощью "Яндекс Маркета"

31 янв. 11:00

"Яндекс" запустил услугу покупки и продажи поношенных вещей

"Яндекс Маркет" отныне продает не только новые, но и поношенные вещи, об этом рассказали в пресс-службе компании.

Пользователи также могут сдать бывшие в употреблении вещи для перепродажи - принимаются смартфоны, фотоаппараты, ноутбуки, игровые консоли, товары для детей, например коляски, и другие.

Как получить деньги

После сдачи вещи можно получить деньги за нее сразу от сервиса. Еще один вариант - ждать, пока кто-то приобретет отданное, тогда выручка будет больше.

В каких городах можно приобрести вещи б/у

Воспользоваться ресейлом можно в Москве, в ближайшее время услугу запустят в других российских городах. Компания обещает постоянно расширять и список брендов, которые можно купить б/у.

Приход Кудрина в "Яндекс"

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в декабре Алексей Кудрин согласился стать советником по корпоративному развитию "Яндекса". Комментируя свое решение, он озвучил цель, которая заключается в сохранении уникальной культуры компании - как в сфере управления, так и в области технологий.