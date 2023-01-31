В России в 2022 году резко вырос спрос на загранпаспорта

31 янв. 10:55

В 2022 году в России было выдано 5,4 млн загранов, что на 1,5 млн больше, чем годом ранее.

За 2022 года министерство внутренних дел России выдало гражданам 5 413 374 загранпаспортов, это на 1 520 788 документов больше, чем в 2021 году.

Внутренних российских паспортов за год было оформлено 7 971 568, говорится в показателях МВД по миграционной ситуации в РФ за прошлый год. Почти 700 тыс паспортов оформили иностранцы, получившие российское гражданство - в 2021 году гражданами РФ стали на 40 тыс человек больше.

В 2022 году гражданином России стал Сноуден, экс-сотрудник ЦРУ.

Ранее сообщалось, что в России через год может возникнуть проблема с печатью паспортов из-за санкций.

В Госдуме считают, что главный документ гражданина РФ следует наполнить патриотическими иллюстрациями.