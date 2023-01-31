Баку рекомендовал гражданам Азербайджана избегать поездок в Иран

31 янв. 10:30

МИД Азербайджана призывает не посещать Иран без необходимости.

Граждан Азербайджана просят не посещать Иран без необходимости, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства иностранных дел республики.

Посольство Азербайджана в Тегеране подверглось нападению в пятницу утром, 27 января. В результате погиб начальник службы охраны диппредставительства Аскеров Орхан Ризван оглу, он был похоронен в Баку на второй Аллее шехидов 30 января. При террористическом акте в посольстве пострадали еще двое сотрудников.

В МИД Азербайджана рекомендовали гражданам, учитывая нестабильную ситуацию в Иран и теракт в посольства, не посещать Исламскую Республику без необходимости. При посещении страны рекомендуется проявлять крайнюю осторожность, а тем, кто уже находится в Иране - соблюдать правила безопасности.

Напомним, все сотрудники азербайджанского посольства в Тегеране и их семьи были эвакуированы после произошедшего. В Баку заявили об отсутствии доверия к Тегерану в вопросе обеспечения безопасности дипмиссии. Теперь гражданам Азербайджана в Иране при необходимости консультаций следует обращаться в Генконсульство Азербайджана в Тебризе.