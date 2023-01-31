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Авиаторы Астаны вышли устойчивую прибыль

Авиаторы Астаны вышли устойчивую прибыль
Аэропорт столицы Казахстана впервые за пять лет вышел на прибыль – за минувший год ее сумма превысила 5 млрд тенге, а перевез он свыше 6 млн пассажиров.

За минувший год доход Международного аэропорта Астаны Нурсултан Назарбаев превысил 100 млрд тенге, 5,3 млрд из которых составила чистая прибыль, сообщили в воздушной гавани.

Итоги года порадовали авиаторов и производственными показателями – главная гавань страны обслужила более 6 млн пассажиров, поставив новый рекорд, а число международных рейсов в ней достигло допандемийного уровня, поведал председатель правления аэропорта Даулет Хамзин, передает Sputnik Казахстан.

В столицу Казахстана стали летать пять новых авиакомпаний, на шесть стало больше новых авиамаршрутов, да и уже привычные для казахстанских авиаперевозчиков компании нарастили интенсивность рейсов – так, Turkish Airlines в три раза чаще стала летать в Стамбул, а ее "дочка" AnadoluJet запустила новый маршрут в Анкару.

В наступившем 2023 году сюда придут новые компании Neos и Air Asia, интересуются полетами в Астану и индийские авиакомпании, а для Air Asia и WizzAir аэропорт может стать базовым.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в Астану с марта возвращается азербайджанская авиакомпания AZAL, полеты лайнеров из Баку в столицу Казахстана и обратно стартуют десятого марта, они будут выполняться дважды в неделю.

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