Врач на суде рассказала об опасности для жизни Саакашвили

31 янв. 10:29

По словам эндокринолога, через несколько дней у экс-президента Грузии может начаться полиорганная недостаточность, при которой неизбежен смертельный исход.

Жизни бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили угрожает серьезная опасность, предупредила на суде эндокринолог Лали Джавашвили.

По ее словам, из-за у оппозиционера наблюдается кахексия - серьезнейшее истощение организма, из-за которой буквально через несколько дней у него могут начать отказывать все органы.

Полиорганная недостаточность

Джавашвили указала, что речь идет о полиорганной недостаточности, которая обычно заканчивается смертью.

На конкретный вопрос адвоката Шалвы Хачапуридзе, возможна ли смерть заключенного на фоне дефицита массы, непрекращающейся лихорадки и вдобавок коронавируса, эксперт ответила утвердительно.

Критичная потеря веса

Врач добавила, что с момент ареста политик потерял 45 кг, что означает кахексию, причем причины такого резкого похудения уже не важны.

Как следует из ее ответа на вопрос представителя Специальной пенитенциарной службы, даже если Саакашвили будет принимать пищу, он все равно не станет набирать вес.

Деменция

Напомним, ранее в центре "Эмпатия" установили, что осужденный страдает вдобавок деменцией. По закону, этот диагноз, как и кахексия, позволяют освободить пациента. Однако власти Грузии полагают, что это врачебная ошибка, и на самом деле Саакашвили не болеет ни тем ни другим.

Коронавирус

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее врачи рассказали, как протекает коронавирус у Саакашвили, заразившегося неделю назад. Директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе поведал, что оппозиционер переносит заболевание в легкой форме.