Турция испытывает давление со стороны США в вопросе антироссийских санкций

31 янв. 10:25

Вашингтон требует от Анкары введения эмбарго против России.

Турецкий экономист Барту Сорал сообщил об американском давлении на Турцию в вопросе санкций против России.

"Турецкая экономика основана на незапланированной торговле, а не на плановом производстве. То есть имеется понимание экономики, основанной на торговле. Плана все равно нет. Американская сторона оказывает давление на Анкару и требует введения эмбарго против РФ", - сказал он, добавив, что США не призывают Турцию присоединяться к серьезным санкциям.

Эксперт напомнил, что сегодня Анкара выстраивает теплые отношения с Москвой, проводя, тем самым, свою политику. По его словам, опросы среди жителей Турции покажут пик антиамериканских и антизападных настроений в стране.

Ранее газета Wall Street Journal писала о давлении Вашингтона на Турцию. По данным издания, США призвали Анкару отказаться от обслуживания российских авиарейсов на американских самолетах.