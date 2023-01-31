Россияне переключились на отечественные модные бренды

31 янв. 10:01

Продажи отечественной косметики и модных платьев резко выросли в России.

В России по итогам 2022 года в три раза вырос спрос на одежду отечественных fashion-брендов, а продажи российской косметики увеличились на 78%, следует из данных раздела "Шоурум" интернет-магазина Lamoda.

Чаще всего (18%) покупатели приобретают платья российских дизайнеров. В тройку популярных товаров раздела вошли также по итогам года брюки и футболки. Самыми популярными российскими брендами по итогам года стали Top Top, 12storeez, Urban Tiger.

Большим спросом пользуется уходовая отечественная косметика: патчи для век, скраб для тела, сыворотка для лица. Наиболее востребованные бренды: Barbaro, Krygina Cosmetics, Laboratorium.

В пресс-службе Lamoda добавили, что самыми большими модницами являются москвички, на столицу приходится почти 50% продаж вещей российских модных брендов, в топ-5 вошли также Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край и Ростовская область.

Особенное платье под названием "Корона Российской Империи" создали российские дизайнеры в сотрудничестве с Эрмитажем, в нем "Мисс Россия-2022" предстала на конкурсе "Мисс Вселенная" в США в декабре.

Одежда российских брендов пользуется и в других странах. Вскоре в Дубай придет бренд женской одежды из Дагестана, созданный сестрами Аршаевыми.