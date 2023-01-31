Военного, обвиняемого в госизмене, арестовали в Армении

31 янв. 9:52

Подозреваемого в работе на иностранную разведку военного арестовали в Армении. В СНБ рассказали, какие данные он передавал спецслужбам.

В Армении военнослужащего обвинили в государственной измене, он арестован. Детали преступления рассказали в Службе нацбезопасности республики.

Как установило ведомство, капитан в начале 2021 года привлек внимание иностранных спецслужб. Им удалось завербовать офицера, который согласился небезвозмездно передавать секретную информацию. Между тем, использование сообщаемых им сведений могло угрожать суверенитету, территориальной целостности и безопасности страны.

Какие секреты сообщал офицер иностранным спецслужбам?

Для своей преступной деятельности капитан использовал приложения для смартфона. В апреле-мае 2021 года иностранные спецслужбы получили от него информацию о видах и количестве вооружений, о приобретенной в Индии технике и о месте, где находилась боевая позиция.

Смертная казнь за госизмену?

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в сентябре прошлого года генпрокурор Артур Давтян предложил ввести смертную казнь за госизмену. Тогда он выразил мнение, что высшая мера необходима в некоторых случаях для обеспечения безопасности и достижения "социальной справедливости".

Идею раскритиковала омбудсмен Кристине Григорян - она назвала ее неприемлемой и нецелесообразной.

Тем не менее, глава надзорного ведомства официально обратился со своей инициативой к руководителю Совета по конституционным изменениям. О том, был ли дан ход этому радикальному предложению, информации нет.