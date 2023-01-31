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Стали известны сроки проведения Газового саммита в Стамбуле

Стали известны сроки проведения Газового саммита в Стамбуле
"Сообща обезопасить будущее" - девиз стамбульского саммита

Газовый саммит с участием представителей стран Ближнего Востока, Средиземноморья и Средней Азии пройдет с 14 по 15 февраля в Стамбуле, сообщил глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез.

Руководитель ведомства отметил, что организаторы продолжают готовиться к саммиту, девизом которого станет "Сообща обезопасить будущее".

Также министр отметил шаги по превращению его страны в международный газовый хаб. По его словам, Анкара сегодня ведет "энергетическую дипломатию".

Ранее Донмез заявил, что запуск АЭС "Аккую" может произойти до конца года.

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