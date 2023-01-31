Правящая партия "Аманат" изберет своих депутатов на внеочередном съезде

31 янв. 9:30

Правящая в Казахстане партия "Аманат" соберется на внеочередной съезд в Астане, на котором изберет своих кандидатов в парламент страны.

В столице Казахстана ровно через неделю, во вторник, 7 февраля пройдет внеочередной съезд правящей казахстанской партии "Аманат", на котором делегаты со всех регионов страны выберут кандидатов в мажилис (парламент) государства.

Постановление о созыве внеочередного XXV съезда подписал председатель партии Amanat Ерлан Кошанов, в его работе примут участие представители самых отдаленных уголков региона, говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ о роспуске палаты и досрочном прекращении полномочий маслихатов и своим указом назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) на 19 марта.