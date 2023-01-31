Начальник противопожарной защиты части, где произошел смертельный пожар, задержан в Армении

31 янв. 9:29

Офицера задержали по уголовному делу о страшном пожаре в воинской части в Армении.

Военнослужащий-хозяйственник задержан в Армении по уголовному делу о о смертельном пожаре в воинской части.

Как рассказали в Генпрокуратуре, уголовное преследование было запущено накануне по решению главы ведомства.

Начальник противопожарной защиты N-ской воинской части, майор М.С. обвиняется по статье о служебной халатности, по неосторожности приведшей к гибели человека, сегодня его задержали.

В чем обвиняется задержанный?

По данным следствия, офицер недобросовестно и халатно исполнил свои должностные обязанности. В результате в инженерно-саперной роте не оказалось средств для борьбы с пожаром, из-за чего погибли люди.

Что случилось в воинской части в Гегаркуникской области?

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", жертвами пожара во временной казарме, точнее, в обычном доме, стали 15 человек, пострадали еще трое. Предварительно известно, что трагедия произошла из-за того, что офицер ночью попытался растопить печь автомобильным бензином. В рамках уголовного дела арестован один человек.