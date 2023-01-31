МЧС: на Крым надвигается мощный снегопад

31 янв. 8:57

В горах Крыма ожидается сильный снег, который превратит в каток дороги полуострова.

МЧС объявило штормовое предупреждение по Крыму из-за ожидающегося сегодня в Крымских горах обильного снегопада, сообщили в ведомстве.

Снег ожидается в ближайшие два-три часа, он будет очень сильным и может продлиться довольно долго, хотя преимущественно будет идти в горах, передает "Интерфакс".

Вслед за снегопадом на дорогах республики возникнет гололедица. Это особенно актуально для водителей, поскольку сегодня утром после проведения ремонта возобновилось движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Крыму.

Также в ведомстве предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях из-за аварий на объектах энергетики и ЖКХ, а также нарушениях транспортного сообщения на автодорогах, особенно в горах.

Напомним, штормовое предупреждение в Крыму объявлялось две недели назад, оно было связано с сильным ветром, достигавшим в порывах скорости в 22 м/с.