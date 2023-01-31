СМИ: прощаться с коронавирусом пока еще рано

31 янв. 8:39

Хотя вирусологи и прочат коронавирусной пандемии скорую кончину, снимать ее со счетов пока рано, и причиной тому – сохраняющаяся во всем мире высокая смертность от заболевания.

Несмотря на то, коронавирус стал безопаснее, а его лечение – предсказуемым и управляемым, инфекция все же остается пандемичной, пришла к выводу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишут "Известия".

Причина коварности болезни заключается в том, что она сохраняется более чем в половине стран мира, и даже радикальные меры в борьбе с заболеванием, предпринятые в Китае, не привели к его полной ликвидации, из-за чего ВОЗ и продлила режим ЧС по коронавирусу.

Впрочем, у российских специалистов по инфекционным заболеваниям немного иное мнение: патогенность ковида все же уменьшается, хотя и смертность от вируса в четыре раза выше, чем от вируса гриппа, а значит, рубикон эпидемии все же не пройден.

Однако российские ученые все же делают вывод, что заявление ВОЗ может означать начало завершения пандемии.

Напомним, накануне в России выявили почти шесть тысяч новых заболевших коронавирусом, всего в России с начала пандемии зафиксировано 21 944 400 случаев заражения COVID-19, а число жертв болезни превысило в стране 395 тыс человек.