На курортную Анталью обрушился град

31 янв. 8:19

Сегодня утром на турецкую курортную Анталью обрушился снегопад с зарядами крупного града.

Сегодняшнее утро началось для жителей и гостей турецкой курортной провинции Анталья с града со снегом, на время даже было парализовано движение автомобилей, пишет турецкий новостной портал Mynet.

Больше всего непогода проявила себя в городах Манавгат и Серик. Особенно переживали автомобилисты, которым приходилось прятать своих железных коней от града величиной с мяч для гольфа на подземных парковках или под навесами бензоколонок. Вслед за градом пошел сильный снегопад, а на дорогах мгновенно образовались заторы, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", двумя неделями ранее на пляжи Антальи накатил сильный шторм, который валил деревья и обрушил на отдыхающих волны высотой 5-6 м. Его скорость достигала 60 км/ч.