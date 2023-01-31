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Утренние торги на Мосбирже стартовали с роста курса доллара

Утренние торги на Мосбирже стартовали с роста курса доллара
Доллар снова идет в рост на открытии торгов на Московской бирже.

Курс доллара сегодня утром на открытии торгов Московской биржи снова вырос на 9,5 копеек - до 70,5 рублей.

А вот курс евро снизился на 48 копеек, до 76,08 рублей, передает ТАСС.

Незначительно растет и китайская валюта - курс юаня к рублю прибавил 1,3 копейки, сейчас он торгуется по 10,418 рублей. 

Напомним, накануне вечером к закрытию торгов российский рубль неожиданно устремился вниз, позволив вернуть утраченные позиции доллару, евро и юаню - цена доллара выросла до 70,41 рубля, евро – до до 76,56 рублей.

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