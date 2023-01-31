Исмаиллинский район Азербайджана разбудило утреннее землетрясение

31 янв. 7:39

Вслед за мощным землетрясением в Иране сегодня подземные толчки разбудили жителей Исмаиллинского района Азербайджана.

Сегодня в 06:54 (5:54 мск) в Исмаиллинском районе Азербайджана было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Эпицентр подземных толчков находился 20 километрах к северо-востоку от сейсмостанции Исмаиллы, а его очаг залегал на глубине 13 км, - добавили в сейсмослужбе, передает Тренд.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в ночь с 28 на 29 января в провинции Западный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. Пострадали сотни человек.