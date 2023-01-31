МВФ: нефть будет продолжать дешеветь

31 янв. 7:24

Динамика цен на нефть будет и дальше демонстрировать отрицательную динамику – в течении текущего 2023 года она упадет на 16%, до $81 за баррель, прогнозируют в Международном валютном фонде.

Цены на нефть в наступившем 2023 году продолжат падение, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ). Ожидается, что цена барреля нефти обрушится на 16,2%, до $81,13, говорится в январском обновлении к докладу фонда о перспективах развития мировой экономики.

В фонде полагают, что прогнозируемая цена на жидкое золото продолжит снижаться и в 2024 году, хотя ее падение и не будет столь стремительным - в следующем году она упадет на 7,1%, до $75,36 за баррель, передает ТАСС.

В то же время, хотя рынки энергоносителей и приспособились к экономическим потрясениям, они снова могут оказать существенное влияние на общую инфляцию.

А вот российский экспорт сырой нефти из-за предела цен на топливо скорее всего не пострадает, прогнозирует МВФ.

Причина этого кроется в перенаправлении Россией торговли углеводородами из принявших санкции стран в страны, которые их не вводили, отмечается в прогнозе.

В то же время в России понимают, что санкции, которые Запад вводил в отношении нефтегазового сектора России в течение прошлого года, проявят себя в полной мере только в наступившем 2023 году, и российский экспорт ждет значительное падение как в объемах поставок, так и в выплатах в бюджет.