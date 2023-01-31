Российские производители наладили выпуск чипов для карт

31 янв. 6:59

Российские производители наладили производство чипов для банковских карт, и недостатка в них финансовые организации не испытывают.

Российские банки уже не испытывают дефицита в отечественных чипах для пластиковых карт, несмотря на то, что западные компании теперь их в страну не поставляют, показал опрос основных финансовых структур страны.

Такие опасения существовали весной минувшего года, однако сейчас эта ситуация разрешилась благодаря оперативной реакции российских предприятий электронной промышленности.

Количество поставок электронных компонентов растет в банке ВТБ, который уже адаптировал схемы поставок и логистику под текущие реалии, а качество их карт остается на стабильно высоком уровне. Такая же ситуация и в других кредитных организациях – Росбанке, банках "Зенит", "Открытие", РНКБ, Новикомбанке и Почта банке – все их запросы в картах и чипах оперативно обеспечиваются отечественными производителями.

Российские банки почти год работают без международных гигантов Visa и Mastercard и западных компаний, которые ранее поставляли комплектующие для пластиковых карт, и смотрят на ситуацию с оптимизмом. А вот сами западные компании терпят значительные убытки. Так, только Mastercard потеряла из-за ухода с российского рынка около $30 млн, а ее общие убытки, включающие и расходы на сотрудников, составляют за год $67 млн, писал ранее "Вестник Кавказа".