Жителей столичного региона ждут небольшой снег и небольшой мороз

31 янв. 6:39

Сегодня в столичном регионе сохранится теплая, скорее мартовская погода, хотя регион и достанут небольшие снежные заряды.

В столичном регионе сегодня будет преобладать облачная погода, которую будут сопровождать небольшие осадки в виде снега, температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

В Москве и Подмосковье сохранится гололедица, хотя воздух в столице прогреется до положительных значений, а вот в Подмосковье будет холоднее – до четырех градусов со знаком минус. Ветер будет слабый, теплый, юго-западный и южный, а его скорость составит 6-11 м/с.

Атмосферное давление будет меняться незначительно и составит 737 мм ртутного столба, говорится в прогнозе. Холодать в регионе начнет лишь на выходных, отметили синоптики.

Напомним, небольшой снег в столичном регионе синоптики спрогнозировали и накануне.