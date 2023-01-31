МВФ озвучил оптимистичный прогноз для российской экономики

31 янв. 6:22

Экономику России ждет рост уже в текущем 2023 году, говорится в прогнозе Международного валютного фонда, озвученном сегодня.

Прогноз для российской экономики на два года стал более позитивным – таковы данные Международного валютного фонда. В России не произошло прогнозируемого ранее спада в 3,4% - процесс ограничился 2,2%, и в текущем 2023 году страну ждет умеренно позитивный рост - экономика России увеличится на 0,3% ВВП, это на 2,6% лучше прошлого прогноза, который финансовый регулятор озвучил в октябре прошлого года, передает РИА Новости.

Ожидается, что в следующем, 2024 году, рост экономики России составит 2,1%, что на 0,6% лучше октябрьского прогноза.

Что касается мировой экономики, то по прогнозам МВФ она вырастет в 2024 году лишь на 3,1%, это на 0,1% хуже октябрьского прогноза. А вот прогноз регулятора на текущий 2023 год более оптимистичный – мировую экономику ждет рост в 2,9%, и это на 0,2% лучше прежних ожиданий.

Хуже всего дело обстоит с экономикой США – ей прочат рост лишь на 1%, что на 0,2% ниже прежних оценок.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, почему информация о состоянии российской экономики стала секретной.