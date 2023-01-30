Мужчина с ножом атаковал пассажиров брюссельского метро, есть раненые

30 янв. 23:59

Три человека ранены в метро Брюсселя из-за нападения с ножом.

Нападение неадекватного человека с ножом произошло в метро в Брюсселе, пишут бельгийские СМИ.

ЧП случилось на станции "Шуман", в центре квартала, где расположены учреждения ЕС. Инцидент начался еще в вагоне. Мужчина набросился на людей с ножом, наносил он удары и позже уже на платформе. Полиция оперативно задержала его.

От действий преступника пострадали три человека.

В качестве основной пока рассматривается версия психической болезни агрессора, теракт полицейские исключают.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в прошлом году в Черногории от рук убийцы, открывшего стрельбу на улице, погибли 11 человек.