В Карачаево-Черкесии установят первые в республике заправки для электротранспорта

31 янв. 2:16

Жители КЧР смогут начать пользоваться абсолютно новыми быстрыми зарядными станциями уже в этом году.

В Карачаево-Черкесии планируется в этом году построить несколько заправок для электромобилей, информирует пресс-служба главы республики.

На данный момент решается вопрос с тем, в каком месте они будут установлен. Кроме того, власти занимаются поиском инвесторов для реализации проекта.

Всего в этом году планируется построить четыре таких станции.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", осенью прошлого года из Москвы в Сочи проложили маршрут для электромобилей. На немустановили четыре быстрые зарядки для данного вида транспорта, которые способны выполнить эту задачу всего за 30-40 минут.

Ожидается, что к 2023 году доля электромобилей на российском рынке увеличится до 15%.