Банки Персидского залива корректируют долговые инструменты

31 янв. 6:00

Банки Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива будут воздерживаться от погашения инструментов гибридного капитала в дату досрочного погашения в течение следующего года-двух из-за растущей волатильности, дефицита ликвидности и значительного роста стоимости капитала, говорится в последнем отчете S&P Global Ratings.

Гибридным капиталом называют бессрочный или долгосрочный долговой инструмент, вознаграждение по которому может выплачиваться с отсрочкой для того, чтобы эмитент имел большую возможность для маневра в случае финансового кризиса.

Рост процентных ставок

Процентные ставки в странах Персидского залива быстро растут, так как центральные банки согласовали курс с США в поддержку привязки своей валюты к доллару, пишет Arab News. "Ликвидность становится все более дефицитной и дорогой, даже в Персидском заливе. Текущие рыночные условия означают, что банки, которые заменят существующий инструмент гибридного капитала новым, могут столкнуться со значительным увеличением стоимости капитала", - отметил главный кредитный аналитик S&P Global Ratings в Дубае Мохамед Дамак.

Банковские инструменты Персидского залива

За последнее десятилетие банки стран Персидского залива демонстрировали явное предпочтение традиционным и исламским инструментам гибридного капитала, в результате чего их вклад в общий скорректированный капитал увеличился с 2,3% в конце 2011 года до 13,5% по состоянию на 30 сентября 2022 года. В то время как некоторые банки воздерживаются от выпуска гибридных инструментов, у других почти четверть от их общего скорректированного капитала приходится на гибриды. Большинство банков арабских государств Персидского залива также выпустили только дополнительные инструменты капитала первого уровня, которые поглощают убытки или сохраняют денежные средства во время работы.

Например, банки в ОАЭ и Бахрейне выпустили большую часть своих AT1I на международном рынке капитала в твердой валюте. В отличие от них, Саудовская Аравия и Катар сосредоточились на местном рынке, выпустив их в местных валютах. В данном случае в состав местных инвесторов могут входить богатые правительства и связанные с ними организации, которые инвестировали в оказание поддержки банкам, получая при этом определенную прибыль.

Равнение на Катар и Оман

"Как исламские, так и традиционные гибридные инструменты AT1 позволяют эмитентам приостанавливать платежи - периодические выплаты по исламским инструментам и купоны по традиционным инструментам - без провоцирования дефолта, пока банк продолжает функционировать", - сказал Дамак в рейтинговом отчете. Поскольку недорогие гибридные инструменты больше не доступны, S&P Global ожидает решений, подобных принятым эмитентами Катара и Омана. На протяжении последних трех лет они решили воздерживаться от выкупа гибридных инструментов в первую дату досрочного погашения.

Между тем, в России банки могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале. Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в пилотном проекте примут участие Башкирия, Дагестан, Татарстан и Чечня. Если эксперимент окажется удачным, то может быть принят закон, который позволит работать исламскому банкингу уже как постоянно действующему варианту привлечения финансов для реализации проектов.