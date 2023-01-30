"Огненное" ДТП унесло две жизни в Казахстане

30 янв. 23:42

ДТП перешло в пожар в Алматинской области, есть жертвы.

Две жизни унес автоинцидент, произошедший сегодня днем в Алматинской области, на 54-м километре трассы Алматы-Усть‑Каменогорск, передает Polisia.kz.

Участниками аварии стали "легковушки" "Мерседес Бенц" и "Форд". Первая машина врезалась в отбойник, разделяющий направления движения. Второй автомобиль вылетел в степь и загорелся.

В пожаре водитель и пассажир получили несовместимые с жизнью повреждения, они умерли на месте ДТП.

Правоохранители выясняют детали трагедии, установить их помогут уже назначенные экспертизы.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в конце декабря один человек погиб в Западном Казахстане в столкновении двух фур.