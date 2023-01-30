Во Владикавказе будет свой ботанический сад

30 янв. 23:39

Новым местом притяжения жителей и гостей Владикавказа станет ботанический сад, который создается в одном из районов столицы Северной Осетии.

В скором времени во Владикавказе появится новая общественная территория – ботанический сад, в котором смогут отдыхать жители североосетинской столицы.

Сад будет создавать компания "СКА Групп", в него будет инвестировано 107,8 млн рублей из средств компании, уже получившей в аренду земельный участок во Владикавказе без торгов, распорядился глава региона Сергей Меняйло, передает "Интерфакс".

Ботанический сад станет не только местом отдыха горожан – здесь будут проводиться научные исследования, просветительская, образовательная и культурная работа, а также экологические мероприятия. Также он будет привлекать туристов.

Работы уже начались – сейчас на его будущей территории проводят расчистку, планировку, меняют рельеф, после чего тут разобьют тропы и дороги, высадят деревья хвойных пород, многолетние растения и кустарники.

В будущем году в саду появится оранжерея, фонтаны, малые архитектурные формы, а также будут построены хозяйственные помещения и парковка.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", власти соседней Ингушетии планируют в текущем году возродить заброшенные ореховые сады, для чего их передадут предпринимателям. Это позволит возродить в регионе выращивание грецкого ореха.