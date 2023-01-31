Сколько стоит посетить самый дорогой музей мира?

Сотрудники Минтуризма и древностей Египта пообещали "грандиозную и легендарную" церемонию открытия музея, в которой примут участие лидеры иностранных государств. При этом организаторы пока не определились с датой мероприятия.
Египтянам посетить музей обойдется в 60 египетских фунтов, при этом студенты смогут это сделать за 30 фунтов. Иностранные гости должны будут заплатить за посещение музея 200 фунтов (около 460 рублей), а для студентов из других стран вход в учреждение откроется за 100 фунтов (230 рублей).
При этом, к примеру, посещение Эрмитажа будет стоить 500 рублей, а Третьяковской галереи – 600 рублей.
Стоит добавить, что за посещение Исторического музея на Красной площади придется выложить 400 рублей. Однако 9 февраля жители и гости столицы смогут приобрести билет в ГИМ за полцены в честь дня рождения музея.