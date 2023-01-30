Выпавший в Сочи снег не порадовал горнолыжников

30 янв. 23:15

Хотя в горах Сочи и прошел обещанный синоптиками снегопад, выпавшее количество снега не позволило открыть на курортах города все горнолыжные трассы, что огорчило отдыхающих, но, впрочем, несильно.

И все-таки долгожданный снег наконец появился в горах Сочи, вот только толщина снежного покрова оказалась, мягко говоря, несерьезной – она не позволила открыть на радость отдыхающим все горнолыжные трассы, рассказали представители курортов.

Снега мало, и выпал он только на верхах, - посетовали на курорте "Газпром", добавив: снежная перина не толще десяти сантиметров. То же самое отмечают и в "Красной Поляне" и на "Розе Хутор", а значит, что зоны для катания работают далеко не все, передает РИА Новости.

А вот туристов такой снег не останавливает – они активно бронируют отели на февральские праздники, а загрузка курортных отелей уже переваливает за 85%. Это объясняется тем, что лыжники и сноубордисты – это лишь немногая часть курортников, есть еще и семьи с детьми, которые активно пользуются развлекательным сервисом.

А вот прогноз погоды на курортах края в ближайшую неделю опять напрочь лишен оптимизма – в Сочи ждут снега с дождем, сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Доходит до абсурда – руководство курортов уже приглашало шаманов, чтобы те накамлали долгожданный снегопад, однако действо все же прошло безрезультатно.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что кубанские синоптики обещали снег в Сочи уже до конца минувшей недели. Ожидалось, что в выходные в горах Сочи заработают все горнолыжные трассы.