Создан новый способ следить за загрязнением Черного моря

Индикатором загрязнения Черного моря пластиком могут стать зеленые водоросли, соответствующее исследование провели совместно ученые Института биологии южных морей им. Ковалевского, специалисты Морского гидрофизического института РАН и сотрудники индийского Университета Аннамалай.
Зеленая водоросль фикопельтис (Phycopeltis arundinacea) даст ученым возможность определять время, которое конкретный фрагмент пластика провел в морской воде. Подсказкой станет толщина слоя водорослей, который успел образоваться на пластике. Новый метод поможет экологам улучшить мониторинг пластикового загрязнения.
У биообрастания есть и негативная сторона - морские обитатели не отличают "замаскированный" пластик от водорослей и потребляют его в пищу.
Море таит в себе множество сюрпризов, и не только пластик. В начале января пара из Тамани нашла на берегу моря бутылку с посланием, - сообщал "Вестник Кавказа".