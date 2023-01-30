Баку: Армения игнорирует все призывы к переговорам

30 янв. 22:52

Армения отклоняет все инициативы по проведению переговоров с Азербайджаном, заявил в Международном суде ООН замглавы МИД Азербайджана.

Все предложения переговоров с Азербайджаном отклоняются армянской стороной, сообщил замглавы МИД АР Эльнур Мамедов на открытых слушаниях в Международном суде ООН в Гааге.

Он напомнил о событиях конца декабря прошлого года. Тогда на 23 декабря в Москве были запланированы трехсторонние переговоры России, Азербайджана и Армении. На них в том числе должна была рассматриваться ситуация с Лачинской дорогой.

Срыв трехсторонней встречи армянской стороной

Однако, указал дипломат, встреча была сорвана в последний момент Ереваном, который отказался от нее, причем не предоставив никакого уведомления заранее и не объяснившись позже.

Мамедов констатировал, что с того момента Ереван не шел навстречу никаким попыткам урегулировать вопрос.

Ситуация на Лачинской дороге

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее сегодня в Международном суде замминистра опроверг якобы "блокаду" Азербайджаном Лачинской дороги, напомнив, что безопасность на ней обеспечивают российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана.