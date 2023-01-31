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Пакистан надеется только на МВФ

Пакистан надеется только на МВФ
На фоне экономических потрясений Пакистан повысил цены на топливо. Решение было принято после зашедших в тупик переговоров с мировым кредитором МВФ, который еще не выделил решающую сумму в размере 1,1 млрд долларов.

После того как курс национальной валюты в Пакистане резко упал, власти подняли цены на бензин и дизельное топливо. Это произошло всего за несколько дней до визита Международного валютного фонда в страну для обсуждения приостановленного девятого обзора программы финансирования Пакистана. Министр финансов Исхак Дар заявил в воскресенье, что цена на бензин вырастет на 35 рупий до 249,80 рупий (что эквивалентно 1 доллару) за литр, а высокоскоростное дизельное топливо подорожает до 262,8 рупий (что эквивалентно 1,05 доллара) за литр, сообщает Аль-Джазира.

О новых ценах власти объявили за 10 минут до того как подняли их

"Мы вынуждены принять во внимание рост мировых цен на нефть и девальвацию рупии, - сказал Дар. - Это повышение производится немедленно по рекомендации регулирующего органа нефтегазовой отрасли, который заявил, что были сообщения об искусственной нехватке и накоплении запасов топлива в ожидании повышения цен, именно для борьбы с этим повышение цен делается немедленно".

Реакция

Сообщалось о длинных очередях у заправочных станций после того, как люди отправились заполнять свои баки перед объявлением об изменении цен. Заявление Дара было сразу же подверглось осуждению и критике за то, как правительство управляет экономической ситуацией в стране. "Как выживут бедняки? Почему все так безразличны к простым вопросам жизни бедняков и среднего класса?", - написал Шаббар Заиди, бывший председатель Федерального бюро доходов Пакистана, в соцсетях.

Кризис

Пакистан переживает кризис платежного баланса на фоне резкого падения стоимости рупии. Она упала до исторического минимума после того, как недели потеряла почти 12% своей стоимости по отношению к доллару США после снятия валютного ограничения.

МВФ

Страна, испытывающая нехватку денежных средств, пытается получить жизненно важную помощь от МВФ. Тем не менее вашингтонский кредитор еще не одобрил выделение решающего транша в размере 1,1 млрд долларов, который изначально должен был быть выплачен в ноябре прошлого года в рамках пакета финансовой помощи в размере 6 млрд долларов, который был обеспечен в 2019 году. Успешные переговоры с МВФ имеют решающее значение для Пакистана, который переживает усиливающийся кризис платежного баланса и отчаянно пытается получить внешнее финансирование, поскольку его валютные резервы обеспечивают покрытие импорта менее чем на три недели.

Правда, вчера глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари заявил, что Россия и Пакистан нацелены на расширение сотрудничества в сфере энергетики. Пока же пакистанские власти не справляются с энергодефицитом. Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", неделю назад  по всей стране произошло отключение электроэнергии из-за технической неисправности, в результате чего большие участки страны, включая столицу Исламабад, остались без электричества

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