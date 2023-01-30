Ильхам Алиев: рассчитываем, что компании из Венгрии помогут с восстановлением Карабаха

30 янв. 22:18

На встрече президента Азербайджана и премьер-министра Венгрии обсуждалось сотрудничество в восстановлении Карабаха и разминировании.

Азербайджан рассчитывает, что компании из Венгрии внесут вклад в восстановление Карабаха. Об этом рассказал журналистам по итогам встречи с венгерским премьер-министром президент АР.

По словам Ильхама Алиева, такая возможность, наряду со многими другими вопросами, обсуждалась сегодня на переговорах с Виктором Орбаном.

Сотрудничество в разминировании

Глава государства назвал еще одну важную область сотрудничества - разминирование. Он напомнил, что на территории Азербайджана на сегодняшний день не обезврежены более 1 млн мин.

Ильхам Алиев подчеркнул, что, учитывая соответствующий опыт Венгрии, такое сотрудничество может иметь хорошие перспективы.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", доступ Венгрии к азербайджанскому газу значительно упростился после запуска поставок "голубого топлива" из Азербайджана в Румынию.